وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته قبل قليل وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن الصواريخ الروسية استهدفت خلال الساعات الماضية العديد من المناطق المحتلة مؤقتا من بين ذلك فيليكا بيساريفكا في منطقة سومي وكوميشوفاكا وهريوريفسكي ويوليفكا بمنطقة زابوروجيا. كما أن التهديدات بشن ضربات صاروخية على نظام الطاقة في أوكرانيا والبنية التحتية الحيوية لا يزال مستمرا في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف البيان "أن القوات الأوكرانية صدت، مع ذلك، هجمات روسية قرب 13 منطقة، من بين ذلك مناطق في أقاليم لوهانسك ودونيتسك وباخموت ودروزبا. أما في اتجاه سيفرسكي، شنت القوات الروسية هجمات بقذائف الهاون على منطقتي خودين وباسيفكا بإقليم سومي".

وتابع بيان الجيش الأوكراني "أنه في اتجاه إقليم خيرسون، شن الروس قصفا مدفعيا على مستوطنات منطقة خيرسون القريبة من خط التماس؛ فيما وردت أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين".