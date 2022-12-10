أمن الجيزة يحبط محاولة عاطل ترويج مخدر "البودر" بين عملائه

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزةن من إحباط محاولة عاطل، ترويج كمية من مخدر البودر بين عملائه، حيث تم القبض عليه وبحوزته المخدر، واعترف المتهم عقب ضبطه بالاتجار بالمضبوطات، والحصول عليها من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير لاتجار عاطل فى المواد المخدرة، وتردد المتعاطين علىه للحصول على مخدر البودر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعقب رصد تحركات المتهم، وتحديد الأماكن التى يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر البودر معدة للبيع، قبل ترويجها بين عملائه.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.