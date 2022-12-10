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أسعار الدولار في مصر اليوم السبت تسجل 24.45 جنيه للشراء

السبت، 10 ديسمبر 2022 10:00 ص
أسعار الدولار في مصر اليوم السبت تسجل 24.45 جنيه للشراء الدولار
كتب - إسلام سعيد

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استقر سعر الدولار اليوم السبت 10-12-2022، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنكي الأهلي المصري، ومصر عند سعر 24.54 للشراء، 24.59 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 24.59 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.وفى بنك الإسكندرية، سجل 24.6 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 24.58 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

24.58 جنيه للشراء.

 

24.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

24.54 جنيه للشراء.

 

24.59 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

24.54 جنيه للشراء.

 

24.59 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

24.6 جنيه للشراء.

 

24.65 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

24.59 جنيه للشراء.

 

24.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

24.62 جنيه للشراء.

 

24.65 جنيه للبيع.

 


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