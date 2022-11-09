اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:43 م
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8 أعراض شائعة لفيروس الجهاز التنفسى المخلوى عند الأطفال

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:00 م
8 أعراض شائعة لفيروس الجهاز التنفسى المخلوى عند الأطفال الفيروس المخلوى التنفسى
كتبت ميرفت رشاد

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بينما يمكن لأي شخص أن يصاب بفيروس الجهاز التنفسى المخلوى RSV ، فإن الأطفال معرضون للخطر بشكل خاص لأنه شديد العدوى ويمكن أن ينتشر عن طريق لمس الأسطح الملوثة، هذا هو أحد أسباب انتشار RSV بسرعة،  لمساعدة الآباء على فهم أعراض الفيروس ، وفقا لما نشره موقع "goodhousekeeping".

 

ما هو الفيروس الجهاز التنفسى المخلوى؟

RSV  هو اختصار لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي ، الذي يصيب الرئتين والجهاز التنفسي ، وفقًا لمايو كلينك ، يدخل الجسم عن طريق الأنف أو الفم أو العينين ، عندما يتنفس الشخص قطرات من الجهاز التنفسي من شخص مصاب أو يلمس سطحًا ملوثًا بهذه القطرات ثم يلمس الأغشية المخاطية، يكون الشخص المصاب أكثر عدوى في الأسبوع الأول من المرض ، ولكن يمكن أن ينتشر الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) أحيانًا لمدة تصل إلى شهر بعد زوال الأعراض.

 

من هو المعرض لخطر الإصابة بفيروس RSV؟

الأطفال الخدج ، لأن رئتيهم لم تتطور بشكل كامل

الأطفال دون سن 6 أشهر

الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء ، أو الذين يخضعون للعلاج الكيميائي

 

ما هي الأعراض ؟

تشمل أعراض RSV عند الأطفال ما يلي :

سعال

العطس

سيلان الأنف

حمى

فقدان الشهية

التهيج

التعب

توقف التنفس

 

تشمل أعراض الفيروس المخلوي التنفسي لدى الأطفال الأكبر سنًا ما يلي :

سيلان الأنف واحتقانها

صداع الراس

سعال

حُمى

التعب

 

ما هي علامات الخطر ؟

تحتاج إلى الاتصال بطبيب الأطفال إذا كان طفلك يتنفس بسرعة، راقب لترى ما إذا كان طفلك يستخدم بطنه للتنفس - سترى عضلات الضلع أو عضلات الرقبة تتحرك صعودًا وهبوطًا ، ورأسه يتمايل أثناء التنفس. هذه علامة تحذير لأن هذه العضلات تتعب ، والخطر هو أن طفلك قد لا يتمكن من التنفس بمفرده .

إذا لاحظت أنهم يتنفسون أو تتحول شفاههم أو أظافرهم إلى اللون الأزرق ، فقد يعني ذلك أن RSV قد تقدم إلى التهاب رئوي أو التهاب القصيبات، اتصل بطبيبك بعد ذلك أيضًا ، أو اصطحب طفلك إلى غرفة الطوارئ.

احترس أيضًا من علامات الجفاف يجب أن يبلل طفلك من 4 إلى 5 حفاضات خلال فترة ثماني ساعات، أقل من ذلك يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة، انظر أيضًا إلى فم طفلك - يجب أن يبدو رطبًا، إذا بدا جافًا أو طباشيريًا ، فقد يكون ذلك أحد أعراض الجفاف ، لذا عليك الاتصال بطبيبك. علامات أخرى يجب البحث عنها عند الطفل: صعوبة الاستيقاظ أو عدم الرغبة في الرضاعة.

 


فيروس RSV

الفيروس الجهاز التنفسى المخلوى

الجهاز التنفسى

الأطفال



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