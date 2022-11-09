8 أعراض شائعة لفيروس الجهاز التنفسى المخلوى عند الأطفال

بينما يمكن لأي شخص أن يصاب بفيروس الجهاز التنفسى المخلوى RSV ، فإن الأطفال معرضون للخطر بشكل خاص لأنه شديد العدوى ويمكن أن ينتشر عن طريق لمس الأسطح الملوثة، هذا هو أحد أسباب انتشار RSV بسرعة، لمساعدة الآباء على فهم أعراض الفيروس ، وفقا لما نشره موقع "goodhousekeeping".
ما هو الفيروس الجهاز التنفسى المخلوى؟
RSV هو اختصار لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي ، الذي يصيب الرئتين والجهاز التنفسي ، وفقًا لمايو كلينك ، يدخل الجسم عن طريق الأنف أو الفم أو العينين ، عندما يتنفس الشخص قطرات من الجهاز التنفسي من شخص مصاب أو يلمس سطحًا ملوثًا بهذه القطرات ثم يلمس الأغشية المخاطية، يكون الشخص المصاب أكثر عدوى في الأسبوع الأول من المرض ، ولكن يمكن أن ينتشر الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) أحيانًا لمدة تصل إلى شهر بعد زوال الأعراض.
من هو المعرض لخطر الإصابة بفيروس RSV؟
الأطفال الخدج ، لأن رئتيهم لم تتطور بشكل كامل
الأطفال دون سن 6 أشهر
الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة
الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة
الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء ، أو الذين يخضعون للعلاج الكيميائي
ما هي الأعراض ؟
تشمل أعراض RSV عند الأطفال ما يلي :
سعال
العطس
سيلان الأنف
حمى
فقدان الشهية
التهيج
التعب
توقف التنفس
تشمل أعراض الفيروس المخلوي التنفسي لدى الأطفال الأكبر سنًا ما يلي :
سيلان الأنف واحتقانها
صداع الراس
سعال
حُمى
التعب
ما هي علامات الخطر ؟
تحتاج إلى الاتصال بطبيب الأطفال إذا كان طفلك يتنفس بسرعة، راقب لترى ما إذا كان طفلك يستخدم بطنه للتنفس - سترى عضلات الضلع أو عضلات الرقبة تتحرك صعودًا وهبوطًا ، ورأسه يتمايل أثناء التنفس. هذه علامة تحذير لأن هذه العضلات تتعب ، والخطر هو أن طفلك قد لا يتمكن من التنفس بمفرده .
إذا لاحظت أنهم يتنفسون أو تتحول شفاههم أو أظافرهم إلى اللون الأزرق ، فقد يعني ذلك أن RSV قد تقدم إلى التهاب رئوي أو التهاب القصيبات، اتصل بطبيبك بعد ذلك أيضًا ، أو اصطحب طفلك إلى غرفة الطوارئ.
احترس أيضًا من علامات الجفاف يجب أن يبلل طفلك من 4 إلى 5 حفاضات خلال فترة ثماني ساعات، أقل من ذلك يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة، انظر أيضًا إلى فم طفلك - يجب أن يبدو رطبًا، إذا بدا جافًا أو طباشيريًا ، فقد يكون ذلك أحد أعراض الجفاف ، لذا عليك الاتصال بطبيبك. علامات أخرى يجب البحث عنها عند الطفل: صعوبة الاستيقاظ أو عدم الرغبة في الرضاعة.
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