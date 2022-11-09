7 خطوات لتقديم الشكاوى إلكترونيًا ضد الشركات المالية غير المصرفية

كتب هانى الحوتى

دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بوابة إلكترونية مخصصة لتلقي شكاوى المتعاملين مع شركات الخدمات المالية غير المصرفية، بهدف سرعة عملية تلقي وفحص وإنجاز الشكاوى الواردة للهيئة، وحددت الهيئة 7 خطوات لتقديم الشكاوى من خلال البوابة، وهي:

1- يمكن لكل ذي مصلحة تقديم الشكوى/الإبلاغ الخاص بهم بشأن أية وقائع تخص أيًا من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك من خلال بوابة شكاوى المتعاملين المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.

2- إنشاء حساب حالة التعامل أول مرة، وذلك في حالة قيام المتعامل بتقديم شكوى للمرة الأولى فإنه يقوم بالضغط على إنشاء حساب لتسجيل البيانات الأساسية.

3- بعد تسجيل البيانات يتم إرسالة رسالة عبر البريد الإلكتروني بالرقم التأكيدي (OTP)، وذلك للتحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني، وتأكيد عملية التسجيل.

4- يتم الدخول إلى البوابة من خلال كتابة اسم المستخدم (الرقم القومي الخاص بالمتعامل المسجل) وكلمة المرور السابق تسجيلها.

5- تظهر للمستخدم صفحة تتيح لها تقديم شكوى، ويظهر بها إذا كان مقدم الشكوى شخص/جهة (شخص اعتباري)، كما تتيح الصفحة إمكانية وضع بيانات وكيل مقدم الشكوى، كما تمكن الصفحة المتعامل من اختيار النشاط المطلوب (سوق مال/تأمين/ أنشطة التمويل)، وعند اختيار النشاط تظهر للمستخدم تصنيفات الجهات العاملة به، كما يمكن للمتعامل إرفاق أي مستندات متعلقة بالشكوى في ذات الصفحة.

6- بعد الضغط على زر تقديم الشكوى، تظهر صفحة بها الرقم المرجعي للشكوى، وتأكيد تسجيل الشكوى بنجاح.

7- يمكن الدخول مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة لمتابعة الشكوى من خلال الرقم المرجعي.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين، بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 2032 شكوى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، وتم الانتهاء من دراسة وفحص عدد 2014 شكوى بنسبة إنجاز 99.1 % من الشكاوى الواردة للهيئة حتى الآن خلال عام 2022.