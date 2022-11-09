5 قرارات عامة لنيابة الدخيلة فى العقار المنهار بالإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية -أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع انهيار عقار قديم بدائرة قسم الشرطة مكون من 3 طوابق مما تسبب فى مصرع أحد الاشخاص تحت الأنقاض، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ على ملف العقار من الحى لفحصه، والتصريح بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الاهالى بانهيار عقار بشارع عثمان عفان بمنطقة الدخيلة، ووجود أحد الاشخاص تحت الأنقاض.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية برفقة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 3 طوابق وانهياره، وخروج السكان منه.

وأسفر الانهيار عن وفاة شخص يدعى م.ف، أسفل الأنقاض، وتحطم 3 سيارات تصادف وجودها أسفل العقار المنهار.

فيما تواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن أى ضحايا آخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.