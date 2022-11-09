32 أستاذا من جامعة أسوان ضمن قوائم المحكمين والترقيات

أسوان- صلاح المسن

استطاعت جامعة أسوان أن تحصد 30 مقعدا ضمن قوائم المحكمين بلجان الترقية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لفحص الإنتاج العلمى لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين خلال الدورة الرابعة عشر بداية من عام 2022 حتي عام 2025 م.

ومن جهته تقدم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان، برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل عرابى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى الأساتذة من جامعة أسوان الذين تم اختيارهم ضمن قوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمى لشغل وظائف الاساتذة والأساتذة المساعدين الدورة الرابعة عشر (2022-2025) بخالص التهاني الطيبة ومزيد من التقدم والازدهار لجامعة أسوان.

جدير بالذكر أنه قد تم اعلان كلا من الدكتور علي عباس دندراوي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان، والدكتور عبدالناصر جبر كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان ضمن أعضاء لجان الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.