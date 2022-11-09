10 معلومات توضح طريقة احتساب نجاح التلاميذ فى الصفين الرابع والخامس الابتدائى

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طريقة احتساب نجاح تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائى طبقا للقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2022، نقدم فى التقرير الآلى تفاصيل احتساب طريقة النجاح.

ـ احتساب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية و يحسب مجموع المادة من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان.

ـ يتم حساب درجات الطالب ، من خلال احتساب المتوسط الحسابى لـدرجات الفصلين الدراسيين للمادة وفق المعادلة التالية، مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى:-

1- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعـارف ،والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".

2 - اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف ، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".

3ـ اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعـض الـدعم (مـن 50 لأقل من 65.

4 - اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50".

- تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد وفقا لتوزيع الدرجات ويـشترط لنجـاح الطالـب الحـصول على 30 %على الأقل، من درجة امتحان الفصل الدراسى الثانى، فـى كـل مادة من مواد الامتحان.

- ينتقل الطالب إلى الصف الدراسى التالى، فى حالـة اجتيـازه المقـررات الدراسية ، من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق.

- فى حال حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسـية ،يعقد له اختبار الدور الثانى، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعـد راسـبا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهـم اختبـار الـدور الثـانى فيمـا درسـوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط .

- يوضح أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلـم رائـد الفـصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية ، تتضمن رصـد نقـاط التميـز ، وتـشخيص جوانب الضعف ، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.