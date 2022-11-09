10 آلاف و850 طالبا شرقاويا يبدأون مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتهاء الاستعدادات لبدء أعمال التصفيات الأولية لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الشرقية للعام الدراسي 2022/2023 م.

ومن المقرر بدء أعمال التصفيات السبت الموافق 12 نوفمبر الجاري بمقر ديوان عام المنطقة تحت إشراف إدارة شئون القرآن الكريم، حيث تم تجهيز مقار اللجان وتوفير أجهزة الحاسب الآلي ومشرفي ومنسقي اللجان.

ويبدأ طلاب المكاتب الأهلية وطلاب الرواق الأزهري الاختبارات الشفوية الإلكترونية اعتبارًا من السبت وحتى الجمعة الموافق 25 نوفمبر الجارn، على أن يبدأ تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية للمراحل الدراسية كافة اعتبارًا من السبت 26 الجارى وحتى 9ديسمبر المقبل.

يشار إلى أنه قد بلغ إجمالي عدد المتسابقين لجميع المستويات نحو 10853 متسابقًا.

وتتم إجراء اختبارات مسابقة شيخ الأزهر على أربعة مراحل، المرحلة الأولى وهى الاختبار، ثم التصفيات الأولية فى المرحلة الثانية، حيث تعقد هذه المرحلة بالمناطق الأزهرية، ثم يتم ترشيح الحاصلين على 80 درجة فأكثر للتصفيات المؤهلة بالمرحلة الثالثة لاختيار الفائزين على مستوى المنطقة والعشرة الأوائل فيها المؤهلين لدخول التصفيات النهائية، التى يتم عقدها فى القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية فى المستويات الأربعة، لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

جوائز المسابقة

وعن مكافآت الطلاب الفائزين ومحفظيهم، كشف قطاع المعاهد، أن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين فى المستوى الأول، توزع مكافآتهم كالتالي:

1- الأول 100,000

2- الثانى 95,000

3- الثالث 90,000

4- الرابع 85,000

5- الخامس 80,000

6- السادس 75,000

7- السابع 70,000

8- الثامن 65,000

9- التاسع 60,000

10- العاشر 55,000

بينما تكون مكافآت الفائزين فى المستوى الثانى كالتالي:

1- الأول 70,000

2- الثانى 68,000

3- الثالث 66,000

4- الرابع 64,000

5- الخامس 62,000

6- السادس 60,000

7- السابع 58,000

8- الثامن 56,000

9- التاسع 54,000

10- العاشر 52,000

بينما تكون مكافآت العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين فى المستوى الثالث كالآتي:

1- الأول 50,000

2- الثانى 48,000

3- الثالث 46,000

4- الرابع 44,000

5- الخامس 42,000

6- السادس 40,000

7- السابع 38,000

8- الثامن 36,000

9- التاسع 34,000

10- العاشر 32,000

فيما تكون مكافآت العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين فى المستوى الرابع كالتالي:

1- الأول 40,000

2- الثانى 38,000

3- الثالث 36,000

4- الرابع 34,000

5- الخامس 32,000

6- السادس 30,000

7- السابع 28,000

8- الثامن 26,000

9- التاسع 24,000

10- العاشر 22,000

كما يُمنح محفظ و مكاتب التحفيظ الذين حصل طلابهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية على جوائز مالية؛ تقديرا لجهودهم فى العناية بتحفيظ كتاب الله، وحرصهم على إخراج جيل حامل لكتاب الله عز وجل.