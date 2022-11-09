‫ رئيس الوزراء يطلق خطة الاستثمارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

شرم الشيخ - أسماء نصار

أطلق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم من الجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء خطة الاستثمارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكد رئيس الوزراء فى كلمته، على ضرورة حشد جهود القطاع الخاص لتمويل المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة، مشيرا الى أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص.