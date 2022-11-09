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‫ رئيس الوزراء يطلق خطة الاستثمارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:59 ص
‫ رئيس الوزراء يطلق خطة الاستثمارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
شرم الشيخ - أسماء نصار

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أطلق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم من الجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء خطة الاستثمارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
 
وأكد رئيس الوزراء فى كلمته، على ضرورة حشد جهود القطاع الخاص لتمويل المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة، مشيرا الى أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص.
 
وأضاف أن هذه الجلسة التى تعقد فى إطار يوم التمويل تبحث حشد مزيد من المشاركات للقطاع الخاص فى المشروعات المتعلقة، بتمويل العمل المناخى، مشيرا الى أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق شعار التنفيذ الذى اطلقه مؤتمر المناخ cop 27.

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