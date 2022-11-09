يوسف الحسيني معلقا على فيديو تحريضى لعلاء عبد الفتاح: هل دى كائنات فضائية؟

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

عرض الإعلامي يوسف الحسيني، فيديو للمسجون علاء عبد الفتاح، قائلا: "هنشوف فيديو لعلاء عبد الفتاح مش كتبه بايده.. لا ده بنفسه شوفوا بيقول ايه.. ويقول علاء عبد الفتاح فى الفيديو: "سنقطع إيد الجيش ونقتحم الداخلية".

وعلق "الحسيني"، خلال برنامج "التاسعة" على القناة الأولي قائلا: "هل ده فوتوشوب؟!.. هل ده مش صوته؟.. ولا ده مؤثرات صوتية؟.. ولا كائنات فضائية نزلت قالت الكلام ده؟.. وكانت مغيرة شكلها وبقت شبه علاء عبد الفتاح واختفت من الكوكب بعد الكلام والتحريض ده؟!".

وتابع يوسف الحسيني: "ده ادعاء البطولة والعمل السياسي.. علاء عبد الفتاح يريد حياة أفضل عن طريق حرق الجثث والأقسام.. هي دي الحياة أفضل؟!".