اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

يوسف الحسيني معلقا على فيديو تحريضى لعلاء عبد الفتاح: هل دى كائنات فضائية؟

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:59 ص
يوسف الحسيني معلقا على فيديو تحريضى لعلاء عبد الفتاح: هل دى كائنات فضائية؟ يوسف الحسينى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرض الإعلامي يوسف الحسيني، فيديو للمسجون علاء عبد الفتاح، قائلا: "هنشوف فيديو لعلاء عبد الفتاح مش كتبه بايده.. لا ده بنفسه شوفوا بيقول ايه.. ويقول علاء عبد الفتاح فى الفيديو: "سنقطع إيد الجيش ونقتحم الداخلية". 
 
وعلق "الحسيني"، خلال برنامج "التاسعة" على القناة الأولي قائلا: "هل ده فوتوشوب؟!.. هل ده مش صوته؟.. ولا ده مؤثرات صوتية؟.. ولا كائنات فضائية نزلت قالت الكلام ده؟.. وكانت مغيرة شكلها وبقت شبه علاء عبد الفتاح واختفت من الكوكب بعد الكلام والتحريض ده؟!". 
 
وتابع يوسف الحسيني: "ده ادعاء البطولة والعمل السياسي.. علاء عبد الفتاح يريد حياة أفضل عن طريق حرق الجثث والأقسام.. هي دي الحياة أفضل؟!".
 

يوسف الحسينى

علاء عبد الفتاح

الإعلامى يوسف الحسينى

برنامج التاسعة

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

يوسف الحسينى: علاء عبد الفتاح طالب بحرق جثث الضباط.. ينفع حد يقول ده هزار؟!

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:28 ص

شاهد.. علاء عبد الفتاح يهدد بقطع يد الجيش واقتحام الشرطة والإساءة للقضاء

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:22 ص

يوسف الحسينى: علاء عبد الفتاح "حرض" علنا على حرق أقسام الشرطة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:19 ص

يوسف الحسينى: علاء عبد الفتاح خرج لزيارة أبوه ودفنه وهو مدان وعليه حكم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:09 ص

يوسف الحسينى: علاء عبد الفتاح مسجون بتهم وليس مسجونا سياسيا

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:02 ص

حزب الجيل يرفض الاستقواء بالخارج فى الإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:32 ص

نهاد أبو القمصان: علاء عبد الفتاح متهم فى قضايا جنائية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:51 م

رئيس الحركة الوطنية: الاستقواء بالخارج للإفراج عن علاء عبد الفتاح خيانة لسيادة الدولة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة