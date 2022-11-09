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يوسف الحسينى لقادة العالم: ترجموا تويتات علاء عبد الفتاح وشوفوا التحريض

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:20 م
يوسف الحسينى لقادة العالم: ترجموا تويتات علاء عبد الفتاح وشوفوا التحريض يوسف الحسينى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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طالب الإعلامي يوسف الحسيني، قادة الدول والزعماء وكبار السياسيين، ومن يتحدثون عن أن علاء عبد الفتاح سجين رأي بترجمة التويتات التى يكتبها على حسابه الرسمي الموثق، للتأكد من تحريضه على القتل والاغتيال والسب. 
 
وقال الحسيني، خلال برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى: "إذا كان فيه حد من كبار السياسيين وقادة العالم.. شايفين علاء سجين رأي.. ترجموا التويتات.. ومحدش يترجمها لهم.. يترجموها من خلال سفارات بلادهم للترجمة.. ده تعبير عن رأي فكري وسياسي.. ولا تحريض على الفوضي والقتل وحرق المؤسسات والمنشأت العامة والأمنية والتمثيل بالجثامين عن طريق الحرق.. وحد يقولي ده كان بيهزر.. ولو حد طلع يهزر على علاء عبد الفتاح عادي.. ده عادي؟!.. حسام مؤنس خرج زي الفل.. وزياد العليمي وخالد دواد خرجوا". 
 
وتابع يوسف الحسينى: "علاء عبد الفتاح متهم بكده.. متهم بتهم جنائية ولا سياسة ورأي؟!".
 
 

يوسف الحسينى

علاء عبد الفتاح

الإعلامى يوسف الحسينى

برنامج التاسعة

اخبار مصر



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