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يوسف الحسينى عن تويتات علاء عبد الفتاح: هو اللى يدعو لاغتيال الضباط سجين رأى؟!

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:14 م
يوسف الحسينى عن تويتات علاء عبد الفتاح: هو اللى يدعو لاغتيال الضباط سجين رأى؟! يوسف الحسينى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الإعلامي يوسف الحسينى، أن علاء عبد الفتاح حرض علنا عبر حسابه الرسمى فى "تويتر"، على حرق الأقسام واغتيال الضباط، متابعا: "حد يقول دي مش جريمة يا جماعة.. دول سجناء الرأي.. الراجل اللى بيقول اقتلوا الضباط دى مش جريمة يا جماعه ده سجين رأي؟!.. هل اللى بيقول حرق جثث الضباط مش جريمة يا جماعة؟!".
 
وأضاف "الحسيني"، خلال برنامج "التاسعة" على القناة الأولي قائلا: "اللى يسب أهالي وزوجات الضباط.. هل دي مش جريمة وده سجين رأي؟!.. اللى يدعو لتشكيل تنظيم مسلح للاغتيال العشوائي للضباط.. دي مش جريمة؟.. وسجين راي؟".
 

يوسف الحسينى

علاء عبد الفتاح

الإعلامى يوسف الحسينى

برنامج التاسعة

اخبار مصر



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