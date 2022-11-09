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يوسف الحسينى: علاء عبد الفتاح "حرض" علنا على حرق أقسام الشرطة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:19 ص
يوسف الحسينى: علاء عبد الفتاح "حرض" علنا على حرق أقسام الشرطة يوسف الحسينى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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فند الإعلامى يوسف الحسينى، التغريدات التى يكتبها السجين علاء عبد الفتاح عبر حسابه فى "تويتر"، قائلا: "علاء بيقول إيه.. كتب تويته بيقول فيها أنه مش هلتزم بالدستور والحكم وقانون التظاهر.. ده اكونت علاء على تويتر.. هي المشكلة فى قانون التظاهر.. عاجب ولا مش عاجب.. عند علاء مش مهم.. اعمل القانون وانا مش هلتزم". 
 
وأضاف يوسف الحسينى، خلال برنامج "التاسعة"، الذي يعرض على القناة الأولي: "علاء بيقول لو عملوا احسن دستور وأحسن قانون وتحت حكم ثوري منتخب لن يلتزم.. ده علاء.. هل يعاقب علاء على دي.. طب نفوت دي.. فوت.. طب شوف بيقول ايه.. بيتكلم عن حرق الأقسام". 
 
وتابع الإعلامي يوسف الحسيني: "دي لغة علاء.. حرق الأقسام علشان "الداخلية تتربي".. يعني أنت يا علاء مع حرق الأقسام.. ده يا جماعة ده شكل من أشكال التحريض على حرق أقسام الشرطة.. مهاجمة واضحة لمؤسسة من مؤسسات الدولة.. علاء بيتكلم عن حرق أقسام الشرطة.. أنه أسلوب تأديبي سلمي.. دى السلمية عند علاء.. السلمية عنده الحرق.. بدل من ذبح الضباط.. ده تحريض على حرق منشأت أمنية.. بدل من ذبح الضباط علنا".
 

يوسف الحسينى

علاء عبد الفتاح

الإعلامى يوسف الحسينى

برنامج التاسعة

اخبار مصر



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