وكيل "تعليم دمياط" يشهد ختام مسابقات السباحة المؤهلة لبطولة الجمهورية للمدارس

فريق المحافظات

شهد علي عبد الرؤوف وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، ختام مسابقات رياضة السباحة المؤهلة لبطولة مدارس الجمهورية، بحضور يحيي توما مدير عام الخدمات التعليمية، وطارق النشوقاتي موجه عام التربية الرياضية، ولفيف من معلمي وموجهي التربية الرياضية وأولياء أمور الطلاب المشاركين.

وأشاد "وكيل الوزارة" بالمستوى الرياضي للطلاب وكذلك بالتنظيم الجيد للمسابقات.

ويذكر أنه علي مدار الأسبوعين الماضيين أقيمت التصفيات الرياضية المؤهلة لبطولات الجمهورية في كافة الألعاب، وذلك برعاية وكيل الوزارة وإشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية ويحيي توما مدير عام الخدمات وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام وتنظيم توجيه التربية الرياضية بالمديرية بقيادة طارق النشوقاتي موجه عام المادة وعزة العجوز الموجه الأول للمادة وأسماء عطية وجميع أعضاء مكتب توجيه التربية الرياضية بالمديرية.