وكيل تعليم بنى سويف يفاجئ مدرسة ويقرر إيقاف المدير عن العمل وإحالته للتحقيق

بنى سويف هانى فتحى

فاجأ محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، مدرسة الشهيد صلاح الدين بقرية الحاجر بالحضور قبل طابور الصباح، ثم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والمكتبة وقام بالشرح لتلاميذ الصف الأول الابتدائي للوقوف على المستوى العلمي لهم ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

وخلال الزيارة قرر وكيل الوزارة إيقاف مدير المدرسة عن العمل وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لعدم تواجده بالمدرسة وتأخر المعلمين عن الحضور في المواعيد الرسمية وبالفحص في سجلات المدرسة تبين إنها ليست المرة الأولى إلى جانب عدم الانضباط أثناء الطابور والتقصير من جانب المشرفين.

كما أحال وكيل الوزارة المتابعة والموجهين والمرحلة الابتدائية للتحقيق للتقصير في متابعة المدرسة، موجها بتشديد الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ عند الدخول والخروج والتأكيد على تواجد الإشراف اليومي بداية من اليوم الدراسي وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة وتحديد موعد لأولياء الأمور.

كما وجه وكيل الوزارة برفع الرواكد من أثاث المدرسة المتواجد في الطرقات والفصول وحصر الفراغات بالمدرسة للقضاء على كثافة الفصول مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهود وتنفيذ البرامج العلاجية للارتقاء بمستوى التلاميذ في القراءة والكتابة بالطريقة الصحيحة إلى تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة بداية من الإذاعة المدرسية وتشغيل المكتبة ومعامل الأوساط وعلى الفور تم استدعاء لجنة من المتابعة ومدير مرحلة التعليم الابتدائى بإدارة بني سويف لفحص السلبيات التي تم رصدها والعمل على تلافيها.