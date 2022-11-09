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وفود رسمية تزور متحف شرم الشيخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:27 م
وفود رسمية تزور متحف شرم الشيخ متحف شرم الشيخ
كتب محمد أسعد

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على هامش تواجدهم بمدينة شرم الشيخ لحضور مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27، استقبل متحف شرم الشيخ اليوم عدد من الوفود المشاركة بالمؤتمر، وهم رئيس دولة جزر القمر وحرمه والوفد المرافق لهما وحرم رئيس وزراء جزر البهاما، وكان في استقبالهم المهندسة ميريام إدوارد المشرف العام على المتحف.
 
وصطحب محمد حسانين مدير المتحف الوفود الرسمية في جولة داخل قاعات المتحف حيث قام بشرح تاريخ المتحف وما يضمه من مقتنيات أثرية.
 
كما قام الضيوف كذلك بزيارة المعرض المؤقت المقام حاليا بالمتحف تحت عنوان"مصر وإرثها البيئي" والذي يلقي الضوء من خلال ما يضمه من قطع أثرية على اهتمام المصري القديم بالبيئة ودوره في الحفاظ عليها.
 
وأعرب الضيوف عن انبهارهم  بفكرة المعرض وما وصل إليه المصري القديم من وعي وعلم أهله للقيام بإجراءات من شأنها الحفاظ على البيئة، وكيف أن نهر النيل كان بمثابة شريان الحياة.
 
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