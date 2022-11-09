وصول الأميرة "للا حسناء" سفيرة النوايا الحسنة جناح الاتحاد الأفريقى بـcop27.. فيديو

كتبت منال العيسوى

وصلت منذ قليل، صاحبة السمو الملكى بالمغرب الأميرة لالا حسناء سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو ، لجناح الاتحاد الإفريقى فى المنطقة الزرقاء بقمة المناخ، لحضور جلسة اليوم الخاصة بالتمويل الخسائر والأضرار.





كانت الأميرة للا حسناء، سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، استقبلت امس وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو، والمنسقة التقنية للجنة المناخ لحوض الكونغو، أرليت سودان-نونو، وذلك على هامش الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلى وسفير المغرب بمصر أحمد التازي ونزهة العلوي الكاتبة العامة لمؤسسة محمد السادس لحماية الييئة، وعن الجانب الكونغولي أندريا فريديريك فادالي مستشار الوزيرة وفلوريتين مابين المديرة العامة لحوض الكونغو.