وزير الرياضة: فخورون بالتواجد فى مؤتمر المناخ.. وغدا عرض قصص نجاح الشباب

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أعرب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى عن فخره بالتواجد فى الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" خاصة وأنه يأتى عقب استضافة فعاليات النسخة الـ 17 من مؤتمر الشباب، والذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجارى بالمدينة الشبابية.

وأكد وزير الشباب -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات المؤتمر- على التعاون والتنسيق مع عدد من المكاتب التابعة للأمم المتحدة، كمكتب اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الصحة العالمية ومكتب اليونسكو، بالإضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة، مكتب متطوعي الأمم المتحدة ومكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالشراكة المصرية.

وأشار إلى تنظيم "يوم للشباب" غدا الخميس، لإشراك الشباب والتأكد من أخذ وجهات نظرهم في الاعتبار وانعكاسها في جميع مجالات أجندة المناخ، حيث سيوفر هذا اليوم فرصة لعرض قصص نجاح الشباب والتحديات وسيسمح بالتفاعل مع صناع السياسات والممارسين، بالإضافة إلى الحوار مع الأبطال رفيعي المستوى وأصحاب المصلحة من غير الأطراف.

وأكد وزير الرياضة حرص والتزام الدولة المصرية بإشراك الشباب بشكل جاد وفعال في رؤية مصر 2030؛ لتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلى رأسها الهدف الثالث عشر، وهو العمل المناخي، مشيرًا إلى أن هذا الهدف لن يتحقق بدون إشراك حقيقي وفعال لجهود الشباب وتعظيم لدورهم وتمكين لمناصرتهم للعمل المناخي، وأيضا التشبيك بينهم وبين صناع القرار وأجهزة الدولة التنفيذية والمؤسسات الإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ "UNFCCC".