اليوم السابع
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وزير الخارجية: الدولة المصرية لها برامج غير مسبوقة لحقوق الإنسان مثل "حياة كريمة"

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:06 م
وزير الخارجية: الدولة المصرية لها برامج غير مسبوقة لحقوق الإنسان مثل "حياة كريمة" سامح شكري وزير الخارجية
ماجد تمراز

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أكد سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ، أن العلاقات المصرية الأمريكية عميقة، مضيفا أن الطرفين ينتهزان كل فرصة لتقييم ومتابعة تنفيذ المجالات المختلفة التي تصب في مصلحة الجانبين وذلك قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شرم الشيخ.
 
وأضاف سامح شكري خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، على هامش انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ: لدى مصر والولايات المتحدة حوار عميق يتناول القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى وتقدير المرتبط بكيفية معالجة الأزمات التي نتعرض عليها، مردفا أنه عندما تثار قضية حقوق الإنسان فنحن لدينا الاهتمام بأن تكون الحديث في هذا الأمر موضوعي ومرتبط بكيفية العمل على الارتقاء بقضية حقوق الإنسان ليس فقط في مصر ولكن في مجمل دول العالم.
 
وتابع: «لا تستطيع أي دولة التأكيد أنها نالت الكمال في قضية حقوق الإنسان وهذا ما نراه يحدث في كل الدول»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لديها برنامج غير مسبوقة لها أثر على عشرات الملايين من البشر تتمثل في مبادرة حياة كريمة وهي توفر حياة وحقوق إنسان المصري.
 
وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة وواضحة وثقة في قيادتها السياسية، تجعل الشعب المصري قادرا على تفسير تصرفات البعض المعادية للدولة المصرية.
 
وشدد على ضرورة أن تثار القضية الفلسطينية بكل دول العالم ويجب تحقيق إنجاز بها، معربا عن أمله أن تكون لدى الحكومة الجديدة في إسرائيلي نية لإقامة سلام، وأكد أن مصر ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية

وزارة الخارجية

سامح شكرى

علاء عبد الفتاح

قضية علاء عبد الفتاح



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