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على هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27..

وزيرة التخطيط تجتمع مع فريق شركة جوجل العالمية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:49 م
وزيرة التخطيط تجتمع مع فريق شركة جوجل العالمية الدكتورة هالة السعيد وفريق شركة جوجل العالمية
كتبت أسماء أمين

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عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إجتماعا مع فريق شركة جوجل العالمية برئاسة أنطوني ناكاش المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 ( COP27)، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.
 
وخلال الإجتماع، تم استعراض أوجه التعاون بين شركة جوجل والحكومة المصرية في عدد من المجالات المرتبطة بقضايا المناخ والاستدامة والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
 
ومن جانبها، ثمنت الدكتورة هالة السعيد مشاركة شركة جوجل الفاعلة في COP27 ، مؤكدة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، وانفتاح الحكومة المصرية على جذب شراكات جديدة ومنح الشركات الدولية فرصة للتوسع وزيادة قدراتها في مصر.
 
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملفات التي تقوم الوزارة بالعمل عليها وكذلك مشروعات الصندوق السيادي المصري والمشروعات القومية التي تشرف الوزارة على تنفيذها وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومشروع حياة كريمة.
 
ومن جانبه، أكد أنطوني ناكاش على حرص جوجل على التوسع في مصر وتقديمها الحلول التكنولوجية في كافة مناحي الحياة، وذلك باعتبارها شركة تكنولوجية متكاملة، كما أن الشركة تتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي وخفض الانبعاثات وكذلك القضايا المناخية.
 
وأشاد المدير الإقليمي لشركة جوجل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمشروع القومي حياة كريمة لما يحققه من أثر اجتماعي واضح وأبدى اهتمام جوجل بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم هذا المشروع القومي ومشروعات رفع كفاءة الشباب المصري بشكل عام.
 
,حضر الاجتماع مارتن روكسي، مدير العلاقات الحكومية بالشرق الأوسط ، هشام الناظر، مدير جوجل في مصر، مها عفيفي، مدير العلاقات الحكومية في جوجل مصر، مصطفى محرم، مؤسس محرم بارتنرز، مصطفى السحلي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمؤسسة محرم.

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