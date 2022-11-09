اليوم السابع
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وزارة الدفاع الروسية تعلن الموافقة على سحب قواتها من مدينة خيرسون

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:29 م
وزارة الدفاع الروسية تعلن الموافقة على سحب قواتها من مدينة خيرسون الجيش الروسى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الموافقة على سحب قواتها من مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا.

وبحسب ما أفاد موقع "الشرق"، قدم قائد القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية سيرجي سوروفيكين تقريراً لوزير الدفاع سيرجي شويجو، قال فيه إن "قرار الدفاع عن الضفة اليسرى لنهر دنيبر ليس سهلاً، وفي نفس الوقت سننقذ حياة جيشنا، والقدرة القتالية للقوات".

وفى سياق أخر، دعت أوكرانيا، الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على صناعة الصلب الروسية، وإدراج الخام الأوكراني ومنتجات أخرى في سلسلة التوريد الغربية، لتحل محل روسيا في هذه الأسواق.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم مناقشة هذه المسألة في اجتماع بين النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو، مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، نقلاً عن الخدمة الصحفية لوزارة الاقتصاد الأوكرانية.


وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية : "الصلب مجال نهتم فيه بشكل خاص بتوسيع العقوبات ضد روسيا والوصول إلى السوق الأمريكية.. يجب أن تخضع جميع المنتجات المعدنية الروسية للعقوبات الأمريكية، ولهذه الغاية، ندعو إلى إدراج الخام الأوكراني ومنتجات أخرى في سلسلة التوريد الغربية واستبدال روسيا في هذه الأسواق".

 

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