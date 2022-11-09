نهاد أبو القمصان تعرض فيديو لمحاولة سناء سيف منع حديثها بجلسة العدالة المناخية

كتب أحمد قنديل

بثت الحقوقية نهاد أبو القمصان، فيديو يوضح قيام سناء سيف بمنعها من الحديث خلال المؤتمر الصحفى، الذى انعقد أمس، الثلاثاء.

وقالت نهاد أبو القمصان: "فيديو يوضح المتحدثة سناء سيف وهى تشاور علي قبل ما اتكلم وتحاول منعى من الكلام، وواحد من المشاركين أخد الميكروفون حتى قبل ما اتكلم ومقاطعة وشوشرة، ورئيسة الجلسة لم تتدخل لحماية حقى.

ونظم عدد من المواطنين تظاهرة مؤيدة تحمل صورا للنائب عمرو درويش، وذلك بقمة المناخ "كوب 27"، احتجاجا على طرده أمس خلال جلسة "العدالة المناخية"، بعدما شهدت حالة من الهرج والمرج، نتيجة رفض منظمى المؤتمر الصحفى لسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة قضايا، السماح للحضور بالإدلاء بأية تعليقات خاصة بقضية علاء عبد الفتاح.