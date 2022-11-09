نانسى بيلوسى تفوز بالمقعد رقم 11 فى ولاية كاليفورنيا

وكالات

تمكنت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى من المحافظة على مقعدها بعد فوزها بالمقعد رقم 11 فى ولاية كاليفورنيا، بانتخابات التجديد النصفى التى ستحدد مصير المجلس.

وحسب الوسائل الإعلامية الأمريكية، فقد حصدت بيلوسى حوالى 82% من الأصوات بأكثر من 100 ألف صوت.

وقالت بيلوسى فى بيان: "فى حين أن هناك العديد من السباقات التى لا تزال متقاربة جدا، من الواضح أن أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين والمرشحين يفوقون التوقعات بقوة فى جميع أنحاء البلاد".

وحسب موقع روسيا اليوم، أضافت "مع استمرار الولايات فى جدولة النتائج النهائية، يجب احتساب كل صوت على أنه مدلى به. شكرا جزيلا لمتطوعينا على مستوى القاعدة لتمكين كل ناخب من إبداء رأيه فى ديمقراطيتنا".

وعلى مر السنين، أصبحت بيلوسى (82 عاما) واحدة من أبرز وجوه الحزب الديمقراطي. وبصفتها رئيسة لمجلس النواب، فقد اكتسبت سمعة باعتبارها زعيمة قوية لأعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الذين يمارسون نفوذا كبيرا وقبضة شديدة على أعضاء تجمعها الحزبي.