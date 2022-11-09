نائبة محافظ أسوان تستمتع إلى شكاوى ومتطلبات المواطنين خلال اللقاء الأسبوعى

أسوان – عبد الله صلاح

كلف محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبوزيد، بعقد اللقاء الأسبوعى للمواطنين نظرًا لمشاركته فى إطلاق مشروع " الهيدروجين الأخضر – مصر" ضمن فعاليات قمة المناخ " COP 27 " بشرم الشيخ.

وخلال اللقاء استمعت نائبة المحافظ، إلى مطالب وشكوى بإجمالى 21 مواطن ومواطنة، مع وضع الحلول العاجلة لها وفقًا للإمكانيات المتاحة وذلك بحضور مسئولى المديريات والجهات التنفيذية.

فيما وجهت لتقديم المساعدات المالية والعينية عقب قيام المواطنين بالتقدم لمركز خدمة المواطنين بالمحافظة بمطالبهم فى مختلف القطاعات حيث كان من أبرز الحلول هى تجهيز العرائس، وكذا توفير الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية للأسر الأكثر احتياجا، مطالبة المسئولين بتلبية الاحتياجات المعيشية اللازمة للحالات الأخرى ضمن أنشطة مبادرة الناس لبعضهم وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية.

وأكدت غادة أبو زيد، أنه تم استكمال اللقاء الجماهيرى تأكيدًا منه على حرص المحافظة لخلق قنوات تواصل واتصال مباشرة ومتنوعة مع المواطنين لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم بهدف رفع المعاناة المعيشية عن كاهلهم، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا.