مياه سوهاج تناشد أصحاب العدادات المعطلة سرعة تغييرها قبل نهاية ديسمبر

سوهاج عمرو خلف

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، العملاء أصحاب العدادات المعطلة سرعة تغيير تلك العدادات قبل 31 ديسمبر 2022، وذلك لاحتساب كمية استهلاك المياه على القراءات الفعلية وللحد من المياه المباعة تقديرياً، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه على المواطنين تقديم طلب تغيير العداد على أن يتم تركيب تلك العدادات خلال أربعة أيام من تقديم الطلب وأنه عقب انتهاء المدة المعلنة سيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لأصحاب العدادات المعطلة.

وأشار المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى إلى ضرورة توجه العملاء أصحاب العدادات المعطلة إلى أقرب مركز خدمة العملاء بصورة البطاقة وصورة فاتورة المياه لتركيب عداد ميكانيكى جديد والذى تبلغ تكلفته 883.5 جنيه وأنه يمكن تقسيط قيمة العداد بسداد نصف قيمة العداد وتقسيط باقى المبلغ على ثلاث اشهر مع إضافة عائد 1% بقيمة 13.25 على أن يتم التركيب خلال شهر.