مياه القناة: تجميل محطتى بورسعيد وبحر البقر الجديدة للارتقاء بالوجه الحضارى

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، على استمرار الحملة الموسعة لعملية دهان الأسوار والبلدورات، وتهيئة الأرضيات والنظافة العامة، بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظات إقليم القناة" بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى من أجل الحفاظ على المظهر العام للمحطات.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى من بدء الحملة الموسعة لتجميل محطات مياه الشرب والصرف الصحى، منها محطات محافظة بورسعيد محطة بحر البقر الجديدة والتى تعمل بطاقة تصميمية 14400 متر مكعب يوم، ومحطة مياه الكاب القديمة بطاقة تصميمية 8400 متر مكعب، كما جارى الاستمرار فى محطة مياه الإصلاح والتى تعمل بطاقة تصميمية 4800 متر مكعب يوم.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء ايضا من تجميل عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة السويس، منها محطة الجبلايات والتى تعمل بطاقة تصميمية 56 ألف متر مكعب يوم، ومحطة صرف صحى الأربعين وتعمل بطاقة تصميمية 20 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه أبو عارف القديمة والتى تعمل بطاقة تصميمية 8500 م3، يوم، محطة مياه غرب النفق.

كما أضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من تجميل عدد من المحطات بقطاع الإسماعيلية منها، محطة مياه الرياح بطاقة تصميمية 6000 متر مكعب يوم، ومحطة رفع صرف صحى السوق القديمة بطاقة 3500 متر مكعب يوم، ومحطة مياه القنطرة غرب الكبرى 68 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه الكيلو 19 بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب متر يوم، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس محمد ماضى رئيس منطقة القنطرة غرب.

وأوضح رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من تجميل محطة مياه فايد الكبرى والتى تعمل بطاقة تصميمية 1400 لترث، ومحطة مياه فنارة وتعمل بطاقة تصميمية 30 لترث، ومحطة مياه هويس سرابيوم بطاقة تصميمية 30 لتر/ث، ومحطة رفع صرف صحى فايد وتعمل بطاقة تصميمية 160 لتر/ث، ومحطة رفع صرف صحى رقم 2 القنال بطاقة تصميمية 160 لتر/ث، ومحطة رفع صرف صحى فنارة بطاقة تصميمية 60 لتر/ث.



تجميل محطات مياه الشرب بمدن القناة



جانب من تجميل محطات مياه الشرب ببورسعيد



محطات مياه الشرب بمدن القناة تتجمل