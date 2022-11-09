مياه القاهرة تنظم حملات للتوعية لترشيد استهلاك المياه

كتب أحمد حسن

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى على أهمية رفع نسبة الوعى لدى المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها فى إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على كل نقطة مياه وتيسير الخدمات التى تقدم للمواطنين.

قال إن إدارة التوعية بالشركة بالتعاون مع إدارات المشاركة المجتمعية قامت بتنفيذ قافلة مائية لاستطلاع رأى المواطنين عن الخدمات التى تقمدها الشركة ومعرفة مدى رضائهم عنها بمنطقة بحدائق القبة استهدفت سكان منطقة عزبة مكاوى وعزبة أبو حشيش وقامت الإدارة بعقد ندوات متكررة للتوعية باهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وتنفيذ تدريب عملى لسكان المنطقة من المترددين على جمعيات تنمية المجتمع المحلى بحى حدائق القبة لتدريبهم على اعمال الصيانات الخفيفة للسباكة المنزلية لمنع اى تسريبات بمنازلهم، وقامت بتنفيذ ندوات للأطفال من سكان المنطقة بقصر ثقافة ابو حشيش، وقامت سيارات المعامل المتنقلة برفع عينات مياه وتحليلها والتى اثبتت جودة المياه بالمنطقة ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية .

وأضاف أن الإدارة العامة لخدمة العملاء بالشركة قامت بتوفير سيارة متنقلة لتقديم خدمات التحصيل واستقبال الشكاوى والاستفسارات، ولاقت اعمال القافلة قبول وإستحسان أهالى المنطقة وقيادات المجتمع المدنى القائمين على إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بحى حدائق القبة، وفى نهاية القافلة تم توزيع مطبوعات التوعية على المترددين لحثهم على ترشيد استهلاك المياه.