مواطن: "حياة كريمة" غيرت حياة المواطنين وأعادت الفرحة لأهالى القرى

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال أحمد جاويش، مدير رعاية الشباب بكلية الثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ، إن من أهم المشروعات التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة، مؤكداً أنه يتعامل مع المجلس القومى للمرأة، ويقدم فقرات فنية بقرى حياة كريمة التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وأنه رأى الأماكن الأكثر احتياجا، وشاهد المشروعات الخدمية من مدارس وطرق ووحدات صحية فى برج مغيزل والجزيرة الخضراء، وغيرهم من القرى.

وأضاف جاويش أن أهالى القرى شعروا بالتغيير الذى حدث بقراهم، مشيراً إلى أن من لمس التغييرات عرف أن حياة كريمة من أعظم المشروعات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن 100 مليون مصرى مع الرئيس.