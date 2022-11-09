مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل يختتم فعالياته بأسوان.. صور

اختتمت مساء اليوم، فعاليات مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل فى دورته السابعة، والمقام خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجارى بمحافظة أسوان، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان وبالتعاون مع وزارات السياحة والآثار والتربية والتعليم.

حضر فعاليات الختام، المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، ونجوى سيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، وعبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى الدكتورة هنا مكرم، رئيسة المهرجان وفور وصول ضيوف المهرجان إلى مقر الختام بقاعة عروس النيل، تفقدوا معرض الفنون التشكيلية لأطفال قصر ثقافة أسوان، بالإضافة إلى لوحة اللغة المصرية القديمة.

وخلال الختام، أعلنت إدارة المهرجان، عن فوز مدرسة توشكى غرب الابتدائية بإدارة نصر النوبة التعليمية، بالمركز الأول فى مسابقة العرض المسرحى، وذلك عن عرض مسرحية "البيئة بريئة" من تأليف على حسن وإخراج شفاء مكى ونجلاء شاذلى، وبإشراف محروسة فتح الله مديرة المدرسة، واستمع الحضور للعرض المسرحى الفائز.

وفى كلمتها، أكدت الدكتورة هنا مكرم، رئيسة المهرجان، أن اليوم نغلق صفحة ونفتح أخرى جديدة ونحتفل بجنى ثمار الجهد والتعب طوال أيام المهرجان، الذى تضمن عروضا مسرحية للأطفال وورش فنية بمشاركة دول الأردن، الكويت، سلطنة عمان،السودان، مصر.

ومن جانبها، نقلت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، تحيات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والتى حالت ارتباطاته من حضور ختام الدورة السابعة للمهرجان، مؤكدة أن أسوان أصبحت قبلة الأحداث الثقافية والفنية خاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد الأفريقى، مشيرة إلى أن أسوان ستظل واحة الأمن والأمان وقبلة السياحة المتنوعة، لذا فإن أسوان تقدم الدعم لتشجيع سياحة المهرجانات ومنها هذا المهرجان الذى ساعد على التقارب بين الشعوب وإثراء الحركة السياحية فى مدينة أسوان.