منصة منتدى شباب العالم تفتح ملف "التحول للأخضر" فى COP27.. إنفوجراف

اختتمت الجلسة الأولى من جلسات منصة منتدى شباب العالم فعالياتها التي جاءت تحت عنوان "الطاقة النظيفة والصحة" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

نعيمة القصير ممثل الصحة العالمية بمصر:

البنك الدولى أعلن تقديم مليار دولار لمساندة الدول فى تحسين الصحة والخدمات صديقة البيئة.

سالفاتورى فينشى مستشار الطاقة المستدامة بالصحة العالمية:

أنظمة الطاقة الشمسية بسيطة فى تشغيلها إذا توفر العنصر البشرى المدرب.

أنظمة الطاقة الشمسية أرخص مما كانت عليه سابقا بنحو 80%.

مالك مامنور ممثل الصحة العالمية فى الصومال:

كل إنسان لديه الحق فى الحصول على رعاية صحية جيدة ولن يحدث ذلك دون كهرباء.

الكهرباء سبب إحياء مئات الأطفال والأمهات والأشخاص فى مجتمعاتنا النامية تحديدا.

محمد على عضو قائمة خبراء اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ:

قطاع الصحة يحتاج للطاقة وينبغى أن تكون نظيفة حتى لا تزيد انبعاثات الاحتباس الحرارى.