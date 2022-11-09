مكتبة مصر العامة بالشرقية تقدم جلسات لعلاج صعوبات التعلم والتخاطب

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية دور مكتبة مصر العامة فى توعية النشء والشباب باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والاطلاع واستغلال أوقات فراغهم لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكرى بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

ومن جانبها أشارت الأستاذة رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر أكتوبر الماضى قدمت خدمات عدة فى المجالات الآتية:

فى مجال الأنشطة:-

*نشاط تحفيظ القرآن الكريم حيث بلغ عدد المستفيدين منه 15 متدربا (أطفال / شباب / كبار)

*نشاط هيا نقرأ حيث بلغ عدد المستفيدين منه 15 متدربا (أطفال / شباب / كبار)

*نشاط توتة وحدوتة حيث بلغ عدد المستفيدين منه 15 متدربا (أطفال)

*نشاط عالم أخضر حيث بلغ عدد المستفيدين منه 15 متدربا (أطفال / شباب) .

*نشاط حساب ذهنى حيث بلغ عدد المستفيدين منه 8 متدربين (أطفال) .

*نشاط ريزن حيث بلغ عدد المستفيدين منه 8 متدربين (شباب - كبار).

*نشاط تحسين خط النسخ حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10متدربين (أطفال).

*نشاط جلسات صعوبات التعلم بلغ عدد المستفيدين منه 8 متدربين (أطفال - شباب - كبار).

*نشاط تنمية مهارات حيث بلغ عدد المستفيدين منه 7 متدربين (أطفال).

*نشاط جلسات تخاطب حيث بلغ عدد المستفيدين منه (2) متدرب (أطفال).

*نشاط تنمية بشرية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10 متدربين (شباب - كبار).

*اختبار كونرز لتقدير سلوك الطفل لتشخيص اضطراب نقص الانتباه حيث بلغ عدد المستفيدين منة 5(أطفال).

*نشاط تكنولوجى (ICDL) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 15 متدربا (شباب - كبار).

كما قامت المكتبة بتنظيم يوم مفتوح للاحتفال بالمولد النبوى الشريف وانتصارات السادس من أكتوبر وندوة شعرية فضلاً عن تنظيم زيارات لمدارس (مشتول الابتدائية – التربية الفكرية بمركز أبو حماد - التجارة الثانوية بمركز أبو كبير) بالإضافة لاستضافة مؤتمر المرأة العربية.