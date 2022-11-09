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معلومات الوزراء: مصر تدعم الاقتصاد الأخضر بشراكاتها الدولية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:59 م
معلومات الوزراء: مصر تدعم الاقتصاد الأخضر بشراكاتها الدولية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك بعنوان "مصر تدعم الاقتصاد الأخضر بشراكاتها الدولية" يسلط فيه الضوء على الجهود المصرية الكبيرة كبيرة في تفعيل الشراكات الدولية من أجل تحقيق الأهداف التنموية، وبمناسبة اليوم المتخصص للتمويل والتي من أبرزها الاستراتيجية المصرية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027.
 
وتتميز الاستراتيجية بشموليتها المبادرات القومية والإجراءات الإصلاحية مثل: رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
 
يمكنكم الاطلاع على إصدارة "جهود علـــى طريق التنمية – مصر.. الاقتصاد الأخضر والمناخ" والتي تعد دليل عن مـــا تبذله الدولـــة المصريـــة وأجهزتها المختلفة من جهود تصب بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر في تحســـين الوضـــع البيئي فـــي مصر ومواجهـــة التغيـــر المناخي والتحـــول للاقتصاد الأخضـــر من خلال تطبيق الهدف الســـابع عشـــر مـــن أهداف التنمية المســـتدامة والمعني بـ "الشـــراكات مـــن أجل تحقيق الأهداف"
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الاقتصاد الاخضر

معلومات الوزراء

مصطفى مدبولي



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