مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات طيران دولية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 9 رحلات طيران دولية ضمن 113 رحلة يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول للسياح لقضاء إجازتهم فى فنادق البحر الأحمر.



وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 3 رحلات من التشيك، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلة من دولة المجر، كذلك رحلة من ملدوفا.



وكانت أوضحت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى أنه من المقرر أن يستقبل المطار بداية من السبت الماضى حتى بعد غد الجمعة 113 رحلة طيران تصل من 15 دولة أوروبية.



كما تبين أن من بين الـ113 رحلة الأسبوعية 110 رحلات دولية و3 رحلات داخلية، وتضم الرحلات الدولية 3 رحلات من بلجيكا و5 من هولندا، و21 رحلة من إيطاليا، و26 من المانيا، و16 رحلة تشيكى، و17 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.



كذلك تصل خلال الأسبوع رحلة من المجر ورحلة من فرنسا، ورحلة من استونيا، و5 رحلات من ملدوفا، رحلتين من لاتفيا، و3 من لتوانيا.