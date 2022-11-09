اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصر والاتحاد الأوروبى يصدران بيانا بشأن التعاون فى الطاقة النظيفة بـcop27

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:24 م
مصر والاتحاد الأوروبى يصدران بيانا بشأن التعاون فى الطاقة النظيفة بـcop27 مصر والاتحاد الأوروبى يصدران بيانا

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أصدرت مصر والاتحاد الأوروبى بيانًا مشتركًا بشأن الشراكة حول الهيدروجين المتجدد، جاء فيه:

نحن ننظر بشكل مشترك إلى الهيدروجين المتجدد كمساهم رئيسى فى خفض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة، وكونه فرصة للتعاون الصناعى والنمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص للعمل".

نحن منخرطون فى إقامة شراكة طويلة الأمد بشأن الهيدروجين المتجدد والتى ستمكننا من تسريع خفض انبعاثات الكربون من أنظمة الطاقة من خلال تطوير ونشر واستخدام وتجارة غير مشوهة للهيدروجين المتجدد ومشتقاته.

ستتخذ مصر والاتحاد الأوروبى التدابير اللازمة لتسريع نشر توليد الطاقة المتجددة كعنصر رئيسى فى إنتاج الهيدروجين المتجدد وعنصر أساسى للانتقال نحو أنظمة الطاقة منخفضة الكربون. كما نعتزم تسهيل وتشجيع الاستثمارات لتعزيز إنتاج وتخزين وتوزيع ونقل الهيدروجين المتجدد ومشتقاته.

شراكة خضراء على ضفتي

 

 

 

 


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