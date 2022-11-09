مسيرة مصر الخضراء.. 18 إجراء من الدولة فى 30 سنة للتعامل مع تغيرات المناخ.. إنفوجراف

رصد تقرير لمجلس الشيوخ، أعدته لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، المسار المصرى للتعامل مع قضية التغيرات المناخية فى 18 إجراء، نستعرضها خلال الإنفوجراف التالى:-

توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى 1992 والتصديق عليها 1994

تقديم 4 تقارير إبلاغ وطنية فى 1999 و2010 و2016 و2020 لسكرتارية الاتفاقية

التوقيع على "بروتوكول كيوتو" فى 15 مارس 1999 والتصديق عليه 12 يناير 2005

إعداد استراتيجية آلية التنمية النظيفة فى مصر فى العام 2001

تنفيذ مشروع تجريبى لمراجعة الطاقة والبيئة فى العام 2002

تنفيذ مشروع تنمية وبناء القدرات لآلية التنمية النظيفة 2003

إنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة 2005 كأحد متطلبات كيوتو

تشكيل لجنة وطنية للتغيرات المناخية بقرار رئيس الوزراء 272 لسنة 2007

إصدار استراتيجية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث 2011

دراسة فرص تنفيذ مشروعات تخفيف لإعداد الخطة الوطنية الطوعية للتخفيف 2013

بدء إعداد الإسهامات الوطنية وزيادة حافظة مشروعات التنمية النظيفة فى 2013

إصدار نتائج مشروع برنامج إدارة مخاطر التغيرات المناخية عام 2014

تقديم تقرير الإسهامات الوطنية الأول لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة فى 3015

التوقيع على "اتفاق باريس" بشأن المناخ فى 22 أبريل عام 2016

إعداد دراسة التنمية منخفضة الانبعاثات وإجراءات الخفض الطوعية 2017

إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء فى 2019

نشر التقرير المُحدّث الأول "كل عامين" لاتفاقية تغير المناخ فى العام 2019

المشاركة بوفد من كل القطاعات فى مؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ سنويا