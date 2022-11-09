اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسيرة مصر الخضراء.. 18 إجراء من الدولة فى 30 سنة للتعامل مع تغيرات المناخ.. إنفوجراف

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:05 م
مسيرة مصر الخضراء.. 18 إجراء من الدولة فى 30 سنة للتعامل مع تغيرات المناخ.. إنفوجراف مسيرة مصر الخضراء

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رصد تقرير لمجلس الشيوخ، أعدته لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، المسار المصرى للتعامل مع قضية التغيرات المناخية فى 18 إجراء، نستعرضها خلال الإنفوجراف التالى:- 

 
مسيرة خضراء
 

خضراء

 

توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى 1992 والتصديق عليها 1994

تقديم 4 تقارير إبلاغ وطنية فى 1999 و2010 و2016 و2020 لسكرتارية الاتفاقية
 
التوقيع على "بروتوكول كيوتو" فى 15 مارس 1999 والتصديق عليه 12 يناير 2005 
 
إعداد استراتيجية آلية التنمية النظيفة فى مصر فى العام 2001
 
تنفيذ مشروع تجريبى لمراجعة الطاقة والبيئة فى العام 2002
 
تنفيذ مشروع تنمية وبناء القدرات لآلية التنمية النظيفة 2003
 
إنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة 2005 كأحد متطلبات كيوتو
 
تشكيل لجنة وطنية للتغيرات المناخية بقرار رئيس الوزراء 272 لسنة 2007 
 
إصدار استراتيجية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث 2011
 
دراسة فرص تنفيذ مشروعات تخفيف لإعداد الخطة الوطنية الطوعية للتخفيف 2013 
 
بدء إعداد الإسهامات الوطنية وزيادة حافظة مشروعات التنمية النظيفة فى 2013
 
إصدار نتائج مشروع برنامج إدارة مخاطر التغيرات المناخية عام 2014 
 
تقديم تقرير الإسهامات الوطنية الأول لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة فى 3015
 
التوقيع على "اتفاق باريس" بشأن المناخ فى 22 أبريل عام 2016
 
إعداد دراسة التنمية منخفضة الانبعاثات وإجراءات الخفض الطوعية 2017
 
إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء فى 2019 
 
نشر التقرير المُحدّث الأول "كل عامين" لاتفاقية تغير المناخ فى العام 2019 
 
المشاركة بوفد من كل القطاعات فى مؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ سنويا

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