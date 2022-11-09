مستشفى بئر العبد يجرى عملية دقيقة عالية الخطورة لمريض انزلاق غضروفى

شمال سيناء ـ محمد حسين

أجرى فريق طبى بمستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء عملية دقيقة وعالية الخطورة لمريض كان يعانى من انزلاق غضروفى قطنى متعدد.

أوضح بيان صادر عن مستشفى بئر العبد التخصصى اليوم، أن الفريق الطبى لجراحة العظام بإجراء عملية دقيقة وعالية الخطورة لمريض كان يعانى من انزلاق غضروفى قطنى متعدد مابين الفقرة الثالثة والرابعة والفقرة الرابعة والخامسة مع ضغط على جذور الأعصاب مما تسبب بألم شديد مستمر بالطرف السفى مع عدم المقدرة على الحركة وملازمة الفراش وتم إستئصال الغضروفين وتوسيع القناة العصبية وعمل سمكرة داخلية بين الفقرات وتركيب مسامير واعمده وتركيب قفص كربونى ورقعة عظمية وتوسيع حول جذور الأعصاب وتمكن المريض من المشى ثانى يوم بعد العملية مع تحسن تام من ناحية ألم الطرف السفلى والتنميل.