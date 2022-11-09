اليوم السابع
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مستشار مفتى الجمهورية يشارك بأسبوع التعريف بالإسلام فى أمريكا

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:07 ص
مستشار مفتى الجمهورية يشارك بأسبوع التعريف بالإسلام فى أمريكا الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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توجَّه الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- صباح الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أسبوع التعريف بالإسلام في الجامعات الأمريكية.
 
وأشار د. نجم في تصريحات صحفية قبيل مغادرة الوطن إلى أمريكا أنَّ هذه المشاركة تأتي انطلاقًا من حرص دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على التعريف بصحيح الدين والإسلام، وتغيير الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام والمسلمين، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.
 
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أنَّ فعاليات الأسبوع تتضمَّن إلقاء عدد من المحاضرات حول الإسلام في عدد من الجامعات الأمريكية واللقاءات العامة، بهدف تصحيح كثير من المفاهيم الإسلامية التي تَمَّ تشويهها من قِبل الجماعات المتطرفة؛ حيث تسبَّبت في موجات العداء والكراهية ضدَّ الإسلام والمسلمين في الغرب.
 
وأضاف د. نجم أنه سيتم عقد لقاءات عامة ومحاضرات تعريفية بصحيح الإسلام، كما أنَّ هذه اللقاءات تعدُّ فرصةً جيدة لتعزيز التواصل مع الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم الدينية، فضلًا عن عقد عدد من اللقاءات الإعلامية هناك حول قضايا الإسلام والمسلمين.
 
 
 

دار الافتاء

امريكا

السلام

مفتي الجمهورية



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