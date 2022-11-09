اليوم السابع
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مديرية تعليم القاهرة تعلن افتتاح المدرسة الرسمية الدولية الجديدة بروض الفرج

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:28 ص
مديرية تعليم القاهرة تعلن افتتاح المدرسة الرسمية الدولية الجديدة بروض الفرج مديرية تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، افتتاح المدرسة الرسمية الدولية الجديدة بروض الفرج، وتقبل الطلبه مرحلة (FS1)، من سن أربع سنوات مرحلة ( FS2 ) من سن خمس سنوات مرحلة (Year1) من سن ست سنوات، ويأتى ذلك في إطار حرص الدولة على تقديم التعليم المتميز.
 
للإطلاع على شروط الالتحاق والمستندات المطلوبة برجاء الضغط على الرابط التالي
https://drive.google.com/file/d/14iff8zNceFS9cw1tUcaRXGVLaRr0LqCE/view?usp=share_link
 
للتسجيل على نموذج التقديم الالكتروني برجاء الضغط على الرابط التالي
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBbg1tqkcojlgNk9tFyff_mbMY5JGIADXRCAeH6s3dQ6TEzA/viewform?usp=share_link 
 
للدخول على نموذج التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال (  FS1 )  للعام الدراسي 2022-2023 الضغط على الرابط التالي 
https://drive.google.com/file/d/1-_umfrFnTwCZayLazoRiS-VBBZhjQMnt/view?usp=share_link
علماً بأن لينك التقديم للمرحلتي( FS2 ) ،(Year1)  سيفعل خلال ساعات 
 
ملحوظه هامة: يتم طباعة نموذج التقديم ملون وملئ جميع البيانات بالكامل بخط واضح  و تسليمها اثناء المقابلة الشخصية للطفل و التى سوف يتم تحديدها من خلال المدرسة و ارسال الموعد على البريد الالكتروني الخاص بكم و المسجل من خلال نموذج التقديم الالكتروني ( برجاء كتابة البريد الالكتروني بشكل صحيح و متابعة الرسائل عليه بشكل دوري ).
 
 

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