مديرية أمن الأقصر تضع خطة أمنية محكمة قبل احتفالات دير مارجرجس بجبل الرزيقات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وضعت مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وبقيادة اللواء دكتور هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر، واللواء حسن عبد العزيز حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة ضمن الإستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر، والتى ستقام بدءًا من الغد الخميس 10 نوفمبر حتى 16 نوفمبر المقبل، بمشاركة المئات من الأقباط والمسلمين بالأقصر ومحافظات مصر المختلفة.

ووضعت الأجهزة الأمنية خطتها المتكاملة لتأمين احتفالات دير مارجرجس بجبل الرزيقات، بالتنسيق بين كل من اللواء محمد الدهشان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، واللواء مجدي لطفي مدير مباحث المديرية، والعميد إسلام عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والعميد طارق عبد المنعم مأمور مركز شرطة أرمنت، والرائد سيد شهاب نائب مأمور المركز، والرائد أحمد قوره رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت.

وشملت خطة أمن الأقصر لتأمين احتفالات الدير، انتشارا موسعا لخبراء المفرقعات وقوات الأمن المركزي والتدخل السريع بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن المهمة والحيوية، والتمشيط المستمر والدوري عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، وكلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، وذلك تحسباً لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دوري لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير.

وشددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع العميد ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، والعقيد احمد غريب وكيل إدارة مرور الأقصر، لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير، وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين احتفالات الدير.

يذكر أن الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مارجرجس في ديره بالرزيقات يستمر أسبوعاً من 10 إلى 16 نوفمبر والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة اللد بفلسطين، يشار إلى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامي 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 في عهد الأنبا مرقس أسقف كرسى إسنا في ذلك الوقت وورد ذكره في كتابي تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى.