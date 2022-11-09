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محمود محيى الدين يدعو لتوسيع وسائل التمويل الميسرة لتشمل الدول متوسطة الدخل

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:29 م
محمود محيى الدين يدعو لتوسيع وسائل التمويل الميسرة لتشمل الدول متوسطة الدخل الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية
شرم الشيخ منال العيسوى

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دعا الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إلى توسيع نطاق الوسائل التمويلية الميسرة، التى تتبناها وكالة التنمية الدولية لتشمل الدول متوسطة الدخل، مؤكدا على أهمية التخطيط الجيد لمشروعات المناخ، وخاصة القابلة للاستثمار، وضرورة تعزيز تمويل العمل المناخى فى إطار التنمية المستدامة وتوطين المبادرات الإقليمية.
 
وقال محى الدين خلال كلمته التى ألقاها بجلسة حول "مشروعات المناخ :من المفاهيم إلى الواقع، أن المشروعات التى أسفرت عنها المنتديات الاقليمية الخمس، بالتعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ و اللجان الاقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة ورواد المناخ يجرى حاليا التفاوض بشأنها وتوفير التمويل اللازم، و أن التخفيف يعد الخط الاول لمواجهة التغير المناخي، ويعد التكيف والخسائر والاضرار خطوط الدفاع التالية التى تحتاج مزيد من الجهود، و تعزيز التعاون مع القطاع التأميني.
 
وشدد رائد المناخ إلى أهمية تعزيز دور الجهات الفاعلة غير الحكومية، فى ملفات التكيف والخسائر والأضرار، من خلال العديد من الشراكات فى عدة مجالات، مثل نظم الإنذار المبكر، وضرورة توفير كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمشاريع المقترحة للتمويل علاوة على دعم أسواق الكربون، مشيرا إلى مبادرة إفريقيا لأسواق الكربون والتى تم إطلاقها فى إطار فعاليات قمة المناخ.
 
من جانبها، أكدت الوزيرة الباكستانية شيرى رحمان على ضرورة التعامل مع المخاطر المتعلقة بالاستثمار فى مشروعات المناخ، خاصة أن حشد الاستثمارات من القطاع الخاص من الأمور الصعبة على أرض الواقع، كما مضيفة أن أولويات بلادها هى التكيف مع التدابير طويلة الأجل لمكافحة تداعيات تغير المناخ الباكستانية أن أولويات بلادها هى التكيف مع التدابير طويلة الأجل لمكافحة تداعيات تغير المناخ وتطوير آلية شفافة تحدد بوضوح احتياجات تمويل المناخ.
 
 
جدير بالذكر أن الجلسة شارك فيها وزيرة التغير المناخى فى باكستان شيرى رحمن و شيمارا ويكراماناياكى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمجموعة ماكوارى، و الدكتورة رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) و أنطونيو بدرو مدير المكتب الاقليمى للجنة الاقتصادية لإفريقيا و سنجمن نم مدير لجنة البيئة والتنمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.
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الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية

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