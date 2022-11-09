اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

محمود محيى الدين: يجب تدشين شركة خاصة بالسوق الأفريقية تخضع للمعايير الدولية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:22 م
محمود محيى الدين: يجب تدشين شركة خاصة بالسوق الأفريقية تخضع للمعايير الدولية الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إنه يجب أن يكون هناك منصات خاصة بالبلاد تضع الأولويات المرتبطة بالمناخ، كما يجب تقديم حلول عملية وجيدة من خلال المشروعات والدعم الفني، إلى جانب مناقشات جادة للأطراف المختلفة.
 
أضاف محمود محيى الدين، في كلمته بمؤتمر المناخ COP27 الذي يواصل فعالياته بمدينة شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة: "قمنا بعمل خاص لأفريقيا على المستوى العالمي، ويجب أن يكون هناك انسياب للمشروعات، كما يجب أن تكون هناك شركة خاصة بالسوق الأفريقي تخضع للمعايير الدولية، لتحدث نقلة إلى القارة بأكملها".

أنطونيو جوتيريش

الأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء بجلسة تمويل المناخ: التمويل ركيزة أساسية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.. آل جور: الحرارة الناتجة عن الغازات الدفيئة توازى قنبلة هيروشيما 600 ألف مرة.. والبنك الدولى يمنح قروضا لتقليل الاحتباس الحرارى

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:00 م

"البنك الدولى" يعلن منح قروض لمشروعات تقلل الاحتباس الحرارى

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:24 ص

مدبولى: شرم الشيخ مدينة مصر الخضراء الأولى وتجسد التحول للاقتصاد الأخضر

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:21 ص

رئيس الوزراء: التمويل ركيزة أساسية لإنفاذ الالتزام والتحول للاقتصاد الأخضر

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:19 ص

مدير عام صندوق النقد تشيد بـCOP 27 وتدعو لمواجهة تغير المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:06 ص

رئيسة وزراء بربادوس: كلمتى بجلسة COP27الافتتاحية لم تكن "قاسية" بل واقعية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:23 ص

رئيس قمة كوب 26 للميس الحديدي: نتوقع انخفاض درجة الحرارة 20% بحلول 2030

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:20 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة