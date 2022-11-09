محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة البيطرية ومبنى الشهر العقارى بسيدى سالم

كفر الشيخ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الوحدة البيطرية بابوغنيمه مركز سيدي سالم بعد تطويرها بحضور اللواء حسن عضو مجلس النواب، والدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، ومدير إدارة سيدى سالم البيطرية. وسام يس.

والتقي بعدد من المواطنين أثناء تقديم الخدمات البيطرية لهم من مناظرة وعلاج الحالات والكشف بالأشعة التليفزيونه، وأعمال التلقيح الاصطناعي ضمن مشروع التحسين الوراثي للسلالات المحلية و التحصينات ضد الأمراض الوبائية للماشيه بأنواعها والدواجن، وناقش الأطباء فى كافة أعمال الوحدة وسبل تطويرها.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، منطقة أملاك أبو غنيمة ضمن الادارة العامة التي تتبعها مناطق املاك ابو غنيمة وبيلا كفرالشيخ،بحضور الدكتور حاتم عبدالله، مدير الإدارة العامة، ومحمد خزيمي، مدير المنطقة، كما تفقد محافظ مبنى الشهر العقاري الجاري إنشاؤه بقرية أبو غنيمة.