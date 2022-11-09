محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية بالمحافظة

سوهاج - عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تهم المواطن السوهاجي، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

تناول الاجتماع مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، باستمرار أعمال المتابعة والرصد لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وناقش الاجتماع كذلك الكتاب الوارد من وزارة المالية بشأن تنفيذ خطة التحول الرقمي للوزارات والمحافظات، وميكنة كافة الإجراءات، وتسهيل عمل فريق الوزارة المكلف بعملية نشر وتعميم نظام إدارة المرتبات، ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ"payroll"، ووجه المحافظ بإتاحة البيانات المطلوبة، وسرعة انتهاء المديريات والوحدات المحلية من تطبيق منظومة إدارة المرتبات الرقمية الجديدة.

واستعرض الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي على مستوى مراكز المحافظة لمشروعات الخطة الاستثمارية 2022/2023م، ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من طرح المشروعات وتنفيذها؛ لتقدم خدماتها للمواطن السوهاجي في أسرع وقت ممكن.

وتطرق الاجتماع ايضا إلى مناقشة موقف رصف شارع "سيتي" بمركز سوهاج، حيث وجه المحافظ بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق الأساسية به، تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وتناول الاجتماع كذلك موقف تسكين بائعي سوق مدينة ناصر القديم، ونقلهم إلى السوق الحضري الجديد، الذي تم الانتهاء من تنفيذه.

كما ناقش الاجتماع سرعة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأعمال توصيل خدمة الصرف الصحي للمجازر العامة بنطاق المحافظة، وناقش الاجتماع ايضا مطلب تشغيل وحدة إطفاء "بندار الكرمانية"، وموقف تغطية ترعة "قلفاو"، بمركز سوهاج، وكذلك تمهيد الطرق بمركز ومدينة البلينا، والعمل على سرعة قيام مديرية الصحة بالمعاينة اللازمة للمركز الطبي بحي الكوثر للاستلام؛ وتقديم خدماته الطبية لأهالي الحي، والقرى التابعة.