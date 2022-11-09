محافظ بورسعيد يشدد على الإسراع فى معدلات العمل لافتتاح المشروعات التنموية

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمناقشة واستعراض آخر تطورات العمل فى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها داخل حى الضواحى، والذى يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة على غرار أعمال التنمية التى تشهدها بورسعيد على كل الأصعدة، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من الحضور حول نسب ومعدلات العمل في المشروعات الجديدة بالحي، مؤكدا أهمية التطور الذي شهده حي الضواحي مؤخرا، باعتباره أكثر الأحياء السكنية كثافة، لافتا إلى أنه تم الارتقاء بمستوى العديد من الخدمات المقدمة للمواطن لإحداث نقلة نوعية داخل الحي، مؤكدا تقديم كافة الدعم لاستمرار أعمال التنمية والتطوير داخل حي الضواحي.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في المشروعات الجاري تنفيذها وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين كل الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، موجها بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل المشروعات التنموية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ التنمية المستدامة ببورسعيد في كل الاتجاهات.