محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل فى مشروع حصر وميكنة أصول وممتلكات الدولة

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمتابعة مستجدات العمل فى تنفيذ مشروع ميكنة وحصر أصول وممتلكات الدولة ببورسعيد، ومشروع الميكنة Erp system والذى يحقق التكامل والترابط بين كافة الجهات من خلال منظومة رقمية على أعلى مستوى، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ودكتور محمود فخر الدين مستشار وزير الاتصالات والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمشروعات ومدير إدارة التحول الرقمي و مدير إدارة الأملاك وعدد من الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد.





واستعرض المحافظ شرحا من مسئولى إدارات التحول الرقمى وإدارة أصول وأملاك الدولة حول آخر تطورات العمل فى منظومة ميكنة إدارة الأصول المشتركة للدولة، حيث أكدوا على وصول العمل في المشروع لمراحل متقدمة وميكنة أكبر عدد من أصول وممتلكات الدولة، حيث تم إدخال أكثر من 100 ألف أصل من أصول الدولة بمحافظة بورسعيد، وتعتبر منظومة حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد تجربة استرشادية يتم تعميمها تباعا فى مختلف محافظات الجمهورية.





كما استعرض محافظ بورسعيد مستجدات العمل في تطبيق منظومة البصمة العقارية بمحافظة بورسعيد والتى تتضمن عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص كما يهدف الي تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، وهناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة فى أقل مدة زمنية بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.





ووجه المحافظ الشكر لممثلى وزارة الاتصالات على تعاونهم المثمر مع محافظة بورسعيد، كما أشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة التنفيذية ودورهم فى إنجاح المنظومة الرقمية والتى أصبحت نموذج لكافة المحافظات، مؤكدا أن بورسعيد دائما نقطة البدء لتطبيق المشروعات العملاقة الجديدة، متطرقا للحديث عن نتائج تطبيق التحول الرقمي فى محافظة بورسعيد وانعكاسها على تقديم الخدمات للمواطنين.



ومن جانبه، وجه دكتور محمود فخر الدين مستشار وزير الاتصالات، الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده المتواصلة مع الوزراة في تطبيق منظومة التحول الرقمي، ومشيدا بجهود الأجهزة المختصة في بورسعيد في ملف ميكنة أصول الدولة، والتي شملت قيام إدارة الأملاك بعمل مسح لكافة البيانات بالتوازي كما أن وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظة قامت باستكمال الخرائط و التنسيق مع وزارة الاتصالات لاستخدام المتصفح الخاص بتكويد العقارات.



اجتماع المحافظ (1)



اجتماع المحافظ



اجتماع المحافظ



جانب من اجتماع المحافظ



جانب من اجتماع المحافظ



جانب من اجتماع المحافظ



خلال الاجتماع



خلال الاجتماع



خلال الاجتماع



