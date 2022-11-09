محافظ بنى سويف يتفقد سير الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

أكد الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بنى سويف، أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المباردة التي يتم تنفيذها في أكثر من 60 قرية بمركزي ببا وناصر، في إطار المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري، مشيراً إلى متابعته اليومية لنسب ومعدلات التنفيذ، بجانب الاجتماعات المتكررة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وتذليل كل المعوقات التي تواجه الأعمال للعمل على حلها، حتى يتم الانتهاء من المشروعات في كل القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، ودخولها الخدمة لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشية أهالينا في تلك القرى

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، لمركز ومدينة ناصر، لتفقد مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها في مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية بني عدي، في قطاعات الصحة والزراعة والمعاملات الحكومية والخدمات الجماهيرية ، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاعمال، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر،الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الصحة، ومنسقى حياة كريمة بمركز ناصر.

وتابع المحافظ سير العمل فى مشروع إنشاء المركز الطبى ببنى عدى، والذى يشرف على تنفيذه جهاز التعمير، واستمع لعرض موجز عن الموقف التنفيذي بالمشروع المقام على 1200 متر، بتكلفة تزيد عن 40 مليون جنيه، وسوف يخدم أكثر من 17 ألف نسمة وقد بلغت نسبة نحو 70%، ضمن حزمة من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى القطاع تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ناصر في القطاع الصحي.

وتفقد المحافظ مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالقرية،المقام على مساحة 560 مترا، ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، ويشمل (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية ، مكتب تموين،شهر عقاري)، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يجرى إنشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه، بجانب متابعة سير العمل في مشروع المجمع الزراعي بالقرية المقام على مساحة 330 م مكون من طابقين، ويضم جمعية زراعية على مساحة 180 م ووحدة بيطرية على مساحة 150 م ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بدائرة قرى المحلية وتوابعها.

واستكمل المحافظ زيارته بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع وحدة إسعاف بني عدي ، والتي تضم 2 سيارة "نموذج كبير"، لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ ، بالإضافة إلى متابعة الأعمال المنفذة بمشروع إنشاء وحدة بني عدي الصحية ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها في القطاع تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ناصر في القطاع الصحي.

واقش المحافظ الموقف التنفيذي لإجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز وعددها 20 قرية، حيث تم الانتهاء من 69 مشروعا وجار العمل في 385مشروعاً،فيما يبلغ إجمالي المشروعات المزمع تنفيذها أكثر من 400 مشروعاً، منها 16 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي، و12مجمع خدمي وزراعي، و12 مشروعا في قطاع المياه ، و24مشروعاً في قطاع التعليم، و23 مشروعاً في قطاع الري، و6 في التضامن ، و4 في الطرق ، و9 في الإسعاف، و10 في الغاز الطبيعي ، و17 في الصحة ، و12 في الشباب والرياضة.