محافظ المنيا يشيد بجهود الدولة فى تنظيم مؤتمر المناخ cop27



جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، لمناقشة عدد من الملفات داخل المحافظة.



وقال المحافظ إن تنظيم مصر لهذا الحدث، يؤكد مكانة مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وقدرتها على مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة العالمية، وفي ظل اهتمام الدولة بهذه القضية، " مشيرا إلى أن محافظة المنيا تعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، حيث تم وضع حجر الأساس لإنشاء محطة طاقة شمسية جديدة لشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، في ظل توجُه العالم نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم دوره كأحد آليات التنمية المستدامة.



وتابع المحافظ، خلال الاجتماع، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع رؤساء المراكز المستهدفة، مشددا على ضرورة تواصل الجولات الميدانية للتأكد من أن العمل يسير بخطى ثابتة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.



ووجه المحافظ، بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وبخاصة قطاعي النظافة والرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة، بالإضافة إلى الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي.



كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات المكبرة على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار.

أعرب اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن فخره وسعادته لاستضافة مصر للمؤتمر العالمى مؤتمر المناخ cop27، والذى تستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ، مشيدا بجهود الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تنظيم المؤتمر خلال هذا العام، ومؤكدا أهمية مؤتمر المناخ cop27 في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم لتحقيق خطوات جادة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتي أصبحت أكثر خطورة.