محافظ المنوفية يعين 47 من المعلمين الأخصائيين المساعدين بمديرية التعليم

المنوفية - محمد فتحى

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قراراً رقم (1523) لسنة 2022 بشأن تعيين (47) من المعلمين / الأخصائيين المساعدين الذين استوفوا البرامج التدريبية التي عقدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم ، وفقاً لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته والقرار الوزارى رقم 142 لسنة 2022.

على أن يتم منح المعينين بدل الاعتماد المقرر قانوناً اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، وكذا استيفاء كافة مسوغات التعيين وفقاً لأحكام القانون.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والإهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنياً واجتماعيا.