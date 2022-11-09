محافظ الغربية يتفقد القوافل الطبية والاجتماعية والغذائية فى أبو شاهين بالمحلة

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، سيرا على الأقدام في منطقة أبو شاهين بحي أول المحلة، فعاليات القوافل الطبية والاجتماعية المجانية إلى جانب فعاليات التوظيف، دفع المصروفات المدرسية ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتي نظمتها المحافظة ضمن خطتها لتوفير المزيد من الخدمات لسكان المنطقة.

وخلال الجولة تابع المحافظ القافلة الطبية والتي نظمتها مديرية الصحة وتضم عيادات (باطنه، عظام، أطفال، نساء وتنظيم أسرة) إلى جانب صرف العلاج للمواطنين بالمجان، مع تحويل الحالات إلى المستشفى العام، حيث تم استقبال 358 مواطنا ما بين (باطنة 112، أطفال 97، نساء وتنظيم أسرة 43، عظام 44 إلى جانب 62 للمبادرات).

كما تفقد المحافظ المنافذ المتحركة لتوزيع المواد الغذائية، والتي وجهتها المحافظة بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية ومباحث التموين، لتقديم السلع لأهالي أبو شاهين بأسعار مخفضة، حيث توفر السيارات منتجات الحبوب، اللحوم، المعلبات، اللحوم والدواجن، الأسماك، الخضر والفاكهة.

وفي ذات السياق تابع رحمي جهود مديرية القوى العاملة في استلام طلبات البحث عن وظيفة من شباب وأهالي المنطقة، كما تابع جهود مديرية التربية والتعليم في الدفع بعدد 22 إخصائيا لتلقي الطلبات الخاصة بالتسرب من التعليم، إلى جانب دفع المصروفات المدراسية وتوزيع شنط مدرسية لغير القادرين عن طريق جمعية رعاية الطلاب، فضلاً عن إلحاق الحالات التعليمية إلى المدارس الإعدادية وإلحاق حالة مصابة بالشلل الدماغي وضمور الأعصاب إلى مدرسة التربية الفكرية.

وخلال تفقده للمنطقة سيرا على الأقدام استمع المحافظ لمطالب الأهالي والذين أعربوا عن سعادتهم البالغة لزيارة المحافظ وتوفير سيارات السلع الغذائية بأسعار مخفضة إلى جانب توزيع مديرية التضامن الاجتماعي لمساعدات عينية بالمجان، موجهاً بجمع كافة طلبات سكان المنطقة وخاصة الإنسانية منها للدراسة وحلها على الفور، كما وجه رئيس حي أول المحلة بإطلاق حملات نظافة وتجميل مكثفة مع مراجعة كافة أعمدة الإنارة، إلى جانب توجيه مديرية الإسكان بإعداد تصور لتطوير واجهات المنازل.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، العميد إيهاب عبد الحليم رئيس مباحث التموين، العقيد فارس الأشوح من المنطقة الشمالية العسكرية، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.